Британскую оборонную компанию Meggitt продадут американской Parker за $8,7 млрд

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Американская компания Parker-Hannifin согласовала сделку по приобретению британской фирмы Meggitt за £6,3 млрд ($8,7 млрд). Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении базирующегося в английском Ковентри производителя компонентов, используемых при создании самолетов и космических летательных аппаратов.

Отмечается, что Parker оценил стоимость Meggitt, входящую в список из 250 крупнейших компаний Великобритании, в 800 пенсов за акцию, что на 70% выше ее цены на вечер 30 июля, когда акции фирмы котировались на Лондонской фондовой бирже на уровне 469 пенсов на момент закрытия торгов. При этом после объявления сделки акции Meggitt в понедельник выросли на 60%, сообщило агентство PA.

Parker, имеющая на территории Соединенного Королевства 18 производственных объектов и более 2 тыс. сотрудников, также согласилась выполнять обязательства Meggitt по контрактам, заключенным с британским Минобороны. Кроме того, американская компания пообещала по меньшей мере поддерживать на нынешнем уровне объем инвестиций Meggitt в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в Великобритании. В то же время в планах Parker увеличить размер выделяемых на данные цели средств на 20% в течение ближайших пяти лет.

PA уточнило, что Meggit пошла на подобную сделку вследствие финансовых трудностей на фоне пандемии коронавируса, в результате которой в прошлом году фирма была вынуждена сократить 1,8 тыс. рабочих мест. Однако компания, согласно обнародованному в понедельник релизу, по итогам первой половины 2021 года вновь стала генерировать прибыль.