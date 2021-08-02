ФАС разрешила "Мосэнерго" покупку "Русэнергосбыта" при выполнении некоторых условий

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") о покупке 100%-ной доли в уставном капитале "Русэнергосбыта", определив при этом ряд условий для приобретения. Об этом журналистам сообщили в антимонопольном ведомстве.

"Мосэнерго" обязана обеспечить точное и качественное планирование объемов покупки электроэнергии на оптовом рынке с предоставлением ежеквартальной отчетности в ФАС России. Это требование обусловлено тем, что "Мосэнерго" осуществляет деятельность по производству электрической энергии на оптовом рынке, а ООО "Русэнергосбыт" занимается ее куплей-продажей", - отметили в ФАС.