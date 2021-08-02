Тюменская область планирует получить инфраструктурные облигации на 661 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Тюменская область планирует направить 661 млн рублей инфраструктурных облигаций на строительство инженерных и транспортных объектов для жилого комплекса в областном центре. Об этом говорится в ответе департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области на запрос ТАСС.

Тюменская область является одним из шести регионов России, где за счет инфраструктурных облигаций планируется строительство различных объектов.

"Стоимость проекта жилищного строительства составляет 20,096 млрд рублей, в том числе стоимость строительства инженерной и транспортной инфраструктуры - 0,661 млрд рублей. <…> За счет средств, привлеченных по облигациям, будут строить только инженерную и транспортную инфраструктуру", - говорится в ответе.

В департаменте отметили, что на данный момент ведется подготовка документов для направления заявки в ДОМ.РФ и комиссию при Минстрое РФ. Сам жилой комплекс расположится в районе аэропорта Плеханово в Тюмени. До 2026 года на земельном участке площадью 51 га планируется возвести 307 тыс. квадратных метров жилья.

Денежные средства от размещения облигаций будут выдаваться на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет для жилищного строительства и до 30 лет для концессий и ГЧП под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета и региональными государственными гарантиями. С помощью облигаций можно финансировать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также общегородскую инфраструктуру.