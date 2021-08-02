"Россети" направят 1,45 млрд рублей на электроснабжение отдаленных сел Томской области

ТАСС, 2 августа. Компания "Россети Сибирь" планирует направить 1,45 млрд рублей на внедрение в изолированных от единой энергетической системы 28 населенных пунктах автономных гибридных электроустановок (АГЭУ), использующих солнечную энергию, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании. Это позволит обеспечить в поселениях круглосуточное электроснабжение, снизить затраты на дизельное топливо для генераторов и выбросы в атмосферу.

"Россети Сибирь" с 2016 года успешно применяют АГЭУ в Забайкалье, и внедрение солнечных электростанций в Томской области - это тиражирование успешного проекта. Планируется, что солнечное энергоснабжение получат 28 населенных пунктов региона, где проживают более 12 тыс. человек. В основном это удаленные деревни и поселки, расположенные в 400-500 км от столицы. Энергокомпания планирует направить на реализацию проекта в Томской области 1,45 млрд рублей. Предполагаемые сроки строительства АГЭУ - три года, реконструкции сетей - пять лет", - сказали в пресс-службе.

Первым проект будет реализован в поселке Катайга, энергоснабжение которого "Россети" обеспечивают с 1 августа после ликвидации местной энергоснабжающей организации. "Пока 1300 жителей Катайги получают электричество от дизельных электростанций - свет в их домах горит всего несколько часов в сутки. Годовая выработка дизелей - от 2 МВт", - отметили в компании. По предварительным расчетам компании, в населенных пунктах, где будет реализован проект, затраты на дизельное топливо снизятся почти вдвое и из-за сокращения вредных выбросов в атмосферу улучшится экология.

Автономная гибридная электроустановка - это солнечная электростанция, сопряженная с дизель-генераторами и аккумуляторами. В дневные часы электричество вырабатывает солнечная установка, накапливая избыток в аккумулятор, а дизель-генератор включается на пике потребления, обычно в утренние и вечерние часы. Ночью расходуется накопленная электроэнергия. Такие мини-установки разработаны специально для изолированных районов без доступа к электрическим сетям.

ПАО "Россети Сибирь" осуществляют распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км.