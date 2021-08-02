Путин поручил пензенским властям уделить особое внимание ситуации в ЖКХ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко поручил ему уделить особое внимание жилищно-коммунальному хозяйству, а также ситуации с долгами за энергоресурсы.

Говоря о развитии здравоохранения, глава государства заметил: "Олег Владимирович, чтобы люди не болели, нужно, безусловно, обеспечить некоторые фундаментальные вещи, в том числе качество воды". "Прошу вас обратить на это особое внимание", - распорядился он, обращаясь к руководителю области.

Как отметил президент, сложности в этой сфере связаны в том числе с большим износом жилищно-коммунальной инфраструктуры. "Добавьте к тому, что вы мне направили, еще одну бумагу, связанную с этой стороной дела. Здесь нужно обязательно поработать над этой инфраструктурой", - поручил Путин.

Он указал Мельниченко и на еще один "текущий вопрос экономического характера", а именно задолженность организаций за энергоресурсы, в том числе за газ. "Посмотрите повнимательнее, обратите на это внимание", - добавил глава государства.

"В целом я полагаю, что вы абсолютно правильно выбрали приоритеты, и уверен, у вас все получится. Будем вам помогать, конечно", - подытожил президент.