Омбудсмен: господдержка компаний под спрос крупного бизнеса поможет импортозамещению

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Государственная поддержка российских высокотехнологичных компаний, ориентированных на поставки отечественному крупному бизнесу, поможет решить вопрос импортозамещения. Такое мнение высказала в понедельник общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров, первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова.

"Отрадно замечать, что во фронтальной стратегии [социально-экономического развития РФ] уже отражено наше предложение по "доращиванию" высокотехнологичных компаний под консолидированный спрос крупного бизнеса. Это очень правильная мера, которая поможет решить вопрос импортозамещения", - сказала она на встрече с членами правления ассоциации "Национальные чемпионы".

По ее словам, объем программ инновационного развития крупных компаний в РФ составляет около 4 трлн рублей, при этом только 25% инновационных решений закупаются внутри страны. "Этот процент можно значительно увеличить за счет таких программ "доращивания", когда консолидированный спрос крупных заказчиков позволяет создать технологичное производство на российской базе", - уточнила Попова.

Она напомнила, что в 2018 году была создана АНО "Инновационный инжиниринговый центр". "Центр стал модельным решением, и во фронтальной стратегии прописано его тиражирование. Благодаря его работе уже удалось импортозаместить <...> заказы для "Газпрома" на 60 млрд рублей за счет локализации предложений [производителей] на российском рынке", - добавила общественный омбудсмен.

Ранее правительство РФ сообщило, что ведет разработку так называемой фронтальной стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года, включающей в себя пять ключевых направлений, таких как новая высокотехнологичная экономика, активное развитие инфраструктуры, клиентоцентричное государство, новый общественный договор и национальная инновационная система.