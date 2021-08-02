Пензенские власти планируют нарастить производство мяса почти в полтора раза до 2023 года

ТАСС, 2 августа. Компания "Дамате" планирует увеличить производство мяса в Пензенской области со 155 тыс. тонн до 207 тыс. тонн в 2023 году. Благодаря этому регион станет основным по производству мяса индейки в России, сообщил в понедельник врио губернатора Олег Мельниченко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции.

"155 тыс. тонн мяса, которые производит компания "Дамате" на территории Пензенской области, это не предел. С учетом подписанного дополнительного соглашения и тех этапов, которые запланированы, мы думаем, что в 2023 году мы эти объемы уже доведем где-то до 207 тыс. тонн", - сказал Мельниченко.

По его словам, если регион выйдет на такие объемы производства, Россия за счет производства мяса индейки войдет в пятерку крупнейших производителей мира. "Таким образом, Пензенская область будет являться основным ядром производства мяса индейки [в РФ]", - добавил врио губернатора.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Пензенская область занимает лидерские позиции в российском птицеводстве. По его словам, в регионе производят почти половину всей индейки в стране.