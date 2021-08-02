Налоговые сборы выросли в Поморье и НАО на 35% за полгода

АРХАНГЕЛЬСК, 2 августа. /ТАСС/. Налоговые поступления за январь - июнь 2021 года в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО) выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы УФНС России по Архангельской области и НАО.

"С января по июнь 2021 года от налогоплательщиков Архангельской области и Ненецкого автономного округа в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 97 млрд рублей, что на 35% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - говорится в сообщении.

По Архангельской области поступило 41,6 млрд рублей, по Ненецкому АО - 55,8 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием прошлого года показатели увеличились на 29,3% и 39,4% соответственно. Как указано в сообщении, рост поступлений свидетельствует о постепенном восстановлении экономики и деловой активности в регионах.

Положительная динамика отмечена по всем уровням бюджетной системы. Поступления в федеральный бюджет составили 55 млрд рублей. Рост в полтора раза к уровню января - июня 2020 года объясняется увеличением отчислений по налогу на добычу нефти в связи с благоприятной конъюнктурой рынка углеводородов (ростом цены на нефть, объемов добычи).

Налоговые доходы бюджета Архангельской области выросли на 4,8 млрд до 27,3 млрд рублей, Ненецкого автономного округа - на 734 млн до 5,5 млрд рублей.

В бюджеты муниципальных образований поступило 6,9 млрд рублей, что больше уровня первого полугодия 2020 года на 541,8 млн рублей. Основным источником формирования доходов местных бюджетов является налог на доходы физических лиц (НДФЛ).