Город Санья на Хайнане планирует привлечь туристов нематериальным культурным наследием

ХАЙКОУ /Китай/, 2 августа. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань в ближайшие годы планирует укрепить свой статус регионального центра нематериального наследия за счет новых гуманитарных проектов, которым оказывают поддержку местные власти. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, особое внимание при реализации данной программы уделяется масштабным мероприятиям, позволяющим привлечь как можно большее число туристов. Одна из ключевых задач - сделать культурное достояние самой южной провинции Китая узнаваемым во всем мире, продемонстрировать его особый статус.

"Мы планируем преподнести общественности исторический аспект культуры Санья, его национальную культуру", - объяснил руководитель программы развития отраслевых проектов городского управления культуры и туризма Чжу Цзинвэй.

Как он уточнил, местные компании активно работают над популярными шоу, которые, как ожидается, станут одним из важных стимулов развития потребительского туризма. Среди тематик этих увлекательных представлений - древняя история и богатые традиции малых народностей, бурные события революционных лет, а также новинки современной эстрады.

Кроме того, власти Санья предлагают отдыхающим окунуться в повседневный быт народности ли - автохтонного этноса, заселившего Хайнань более чем 3 тыс. лет назад. В частности, туристы могут узнать о специфике местного нематериального культурного наследия, попробовать себя в искусстве керамики, традиции которого уходят корнями в эпоху неолита.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего числа инвесторов.