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Город Санья на Хайнане планирует привлечь туристов нематериальным культурным наследием

Местные компании активно работают над шоу и мероприятиями, которые должны стать одним из важных стимулов развития потребительского туризма, сообщил руководитель программы развития отраслевых проектов городского управления культуры и туризма Чжу Цзинвэй

ХАЙКОУ /Китай/, 2 августа. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань в ближайшие годы планирует укрепить свой статус регионального центра нематериального наследия за счет новых гуманитарных проектов, которым оказывают поддержку местные власти. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

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По данным издания, особое внимание при реализации данной программы уделяется масштабным мероприятиям, позволяющим привлечь как можно большее число туристов. Одна из ключевых задач - сделать культурное достояние самой южной провинции Китая узнаваемым во всем мире, продемонстрировать его особый статус.

"Мы планируем преподнести общественности исторический аспект культуры Санья, его национальную культуру", - объяснил руководитель программы развития отраслевых проектов городского управления культуры и туризма Чжу Цзинвэй.

Как он уточнил, местные компании активно работают над популярными шоу, которые, как ожидается, станут одним из важных стимулов развития потребительского туризма. Среди тематик этих увлекательных представлений - древняя история и богатые традиции малых народностей, бурные события революционных лет, а также новинки современной эстрады.

Кроме того, власти Санья предлагают отдыхающим окунуться в повседневный быт народности ли - автохтонного этноса, заселившего Хайнань более чем 3 тыс. лет назад. В частности, туристы могут узнать о специфике местного нематериального культурного наследия, попробовать себя в искусстве керамики, традиции которого уходят корнями в эпоху неолита.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего числа инвесторов.

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