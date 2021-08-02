Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии снизился на 40%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии 2021 года снизился почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,3 млрд рублей, говорится в сообщении авиакомпании.

При этом во II квартале чистый убыток снизился в 20 раз в годовом выражении - до 1,431 млрд рублей.

Выручка "Аэрофлота" в I полугодии выросла на 23,2% - до 149,9 млрд рублей, а во II квартале - в 4,4 раза, до 91 млрд рублей. Валовый убыток в I полугодии упал вдвое - до 27,7 млрд рублей, а во II квартале - на 87,5%, до 4,2 млрд рублей.

Положительное влияние на выручку оказало активное расширение полетов на внутренних линиях, а также продолжение восстановления полетной программы в международном сегменте, отмечается в пресс-релизе компании.

"Пандемия продолжает оказывать серьезное влияние на авиацию, в частности международное авиасообщение по-прежнему существенно ограничено, что оказывает значительное давление на деятельность авиакомпаний. Тем не менее во втором квартале 2021 года "Аэрофлоту" удалось добиться значительного улучшения финансовых результатов по РСБУ и кратно сократить чистый убыток. Такой результат был достигнут благодаря активной работе группы "Аэрофлот" на внутреннем рынке авиаперевозок: по итогам второго квартала 2021 года пассажиропоток группы на внутреннем рынке не просто достиг исторических значений, но и превысил показатель аналогичного периода 2019 года на 17,9%", - отметил заместитель генерального директора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин, слова которого приводятся в сообщении.