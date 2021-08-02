Цены на газ в Европе превысили $514 за 1 тыс. кубометров

ТАСС, 2 августа. Средние цены на газ в Европе в понедельник на сентябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах составили более $514 за 1 тыс. кубометров, превысив цену предыдущего дня на 2,7%, свидетельствуют данные ICE.

В пике цена на сентябрьский фьючерс 2 августа превышала $520 за 1 тыс. кубометров.

При этом спотовые цены на газ в Европе находятся на уровне $485 за 1 тыс. кубометров, согласно данным EEX.

Ранее "Газпром" отмечал, что низкий уровень запасов в ПХГ Европы - один из факторов, поддерживающих цену газа на европейском рынке. По данным ICE, спотовые цены на газ в Европе на хабе TTF в Нидерландах в конце июля превышали $500 за 1 тыс. кубометров.

В конце июня сообщалось, что "Газпром" повысил прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до $240 за 1 тыс. куб. м. До этого холдинг прогнозировал среднюю экспортную цену на газ для Европы в 2021 году на уровне чуть выше $200 за тыс. куб. м.