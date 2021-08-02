Чувашская швейная фабрика намерена автоматизировать производство благодаря льготному займу

ТАСС, 2 августа. Экспертный совет Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашии одобрил софинансирование проекта ООО "Швейная фабрика "Пике" по автоматизации и модернизации процесса раскроя. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 22,1 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации главы республики.

"Предприятие претендует на пятилетний займ на сумму свыше 17 млн рублей по программе "Обновление" под 1% годовых. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 22,1 млн рублей. На эти средства швейная фабрика закупит современное оборудование для разматывания, настилания и резки ткани", - отметили в пресс-службе.

Новое оборудование позволит увеличить объемы производства за счет высокой производительности машины, минимизирует отходы полотна за счет рациональных раскладок и повысит качество кроя. С помощью техники появится возможность работать с любыми видами и составами полотен. Автоматизация процесса также снизит вероятность несчастных случаев из-за контактов с ножами.

По словам врио руководителя фонда Александра Зверева, одним из преимуществ работы с Фондом развития промышленности является возможность отсрочки по выплатам основного долга. "Это дает предприятию возможность максимально включиться в реализацию инвестпроекта и еще быстрее вывести его на уровень доходности", - привели слова Зверева в пресс-службе.