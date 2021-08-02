Еврокомиссия начала изучение сделки о приобретении Facebook сервиса Kustomer

БРЮССЕЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) начала в понедельник изучение влияния на европейский рынок сделки о приобретении компанией Facebook сервиса Kustomer со штаб-квартирой в Нью-Йорке, который специализируется на создании инструментов для облегчения онлайн-обслуживания покупателей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Антимонопольный регулятор ЕС выразил озабоченность, что эта сделка может еще более усилить доминирующие позиции Facebook на цифровом рынке ЕС.

"Еврокомиссия начала углубленное расследование, чтобы оценить предложенную сделку в рамках европейского законодательства о слиянии компаний. ЕК озабочена, что данная транзакция может снизить конкуренцию на рынке программного обеспечения для онлайн-обслуживания клиентов. Еврокомиссия также озабочена, что эта сделка дополнительно усилит позиции Facebook на рынке онлайн-рекламы и дополнительно расширит и так значительный массив данных, имеющихся в распоряжении Facebook для персонализации онлайн-рекламы", - говорится в заявлении ЕК.

"Крайне важно тщательно оценивать проблемные приобретения компаниями, которые уже занимают доминирующие позиции на рынке. Это в особенности относится к цифровому сектору, где Facebook занимает лидирующие позиции и в сфере онлайн-рекламы, и на рынке каналов для размещения этой рекламы, таких как WhatsApp, Messenger или Instagram", - цитирует пресс-служба ЕК замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

После проведения расследования Еврокомиссия может запретить Facebook осуществление этой сделки или одобрить ее при условии отказа Facebook от ряда приобретаемых в ее рамках активов.

Facebook объявила о заключении соглашения о приобретении Kustomer в конце ноября прошлого года. Сумма сделки озвучена не была, однако, по данным источников газеты The Wall Street Journal, она составила чуть более $1 млрд. Представители Facebook заявляли, что намереваются "улучшить и обновить продукт, предлагаемый Kustomer", и тем самым порадовать пользователей данного сервиса.