Первые аукционы ОЗК по покупке пшеницы не состоялись

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Первые аукционы по покупке зерна, которые начала проводить "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) на Национальной товарной бирже (НТБ), не состоялись из-за недостаточного количества заявок от участников. Об этом говорится в сообщении ОЗК.

"2 августа 2021 года на бирже НТБ стартовали товарные аукционы, заказчиком на которых выступает компания ООО "ОЗК-Трейдинг" - трейдинговое подразделение группы ОЗК. Аукционы признаны несостоявшимися в связи с недостаточным количеством заявок от участников", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, проводилось два аукциона по покупке пшеницы 4-го класса с содержанием протеина не менее 12,5%. При этом планировалось закупать 5 тыс. тонн для поставки железнодорожным транспортом и 3 тыс. тонн - автомобильным. Пункт назначения - Новороссийск (Новороссийский комбинат хлебопродуктов - НКХП).

"Очевидно, игроки рынка знакомятся с предложенным ему новым механизмом, пытаются, что называется, нащупать справедливую и, главное, экономически оправданную цену. Сейчас наша совместная с НТБ задача - получать обратную связь от участников, вносить необходимые корректировки. Инструмент аукционов достаточно гибкий, рассчитанный на долгосрочную перспективу, будем следить за динамикой происходящих событий. Корректировка цены в автоматическом режиме, невмешательство в процесс ценообразования, надежность заказчика - все эти факторы, убеждены, помогут аукционам реализоваться в полной мере", - отметили в группе ОЗК.

В свою очередь, в НТБ пояснили, что благодаря используемому биржей механизму, в ходе проведения аукционов на продажу может происходить не только снижение цены за счет конкуренции заявок участников, но и ее автоматическое повышение в случае недостаточного спроса с их стороны. "

Так, например, в ходе прошедших аукционов стартовая цена следующего дня автоматически поднята с 14,3 тыс. до 14,85 тыс. руб. за тонну. По этой схеме аукционы будут проводиться каждый рабочий день, что в итоге приведет к нахождению рыночной цены на товар", - отметили на бирже.

В ОЗК отметили, что, по данным на 2 августа, к аукционам допущен 21 участник. "При этом на биржу продолжают поступать новые запросы на допуск к аукционам, что говорит об активном интересе к участию в торгах со стороны сельхозпроизводителей", - считают в компании.

ОЗК, созданная в 2009 году, является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций. Компания также выполняет функции по организации сохранности зерна государственного интервенционного фонда и его реализации по распоряжениям Минсельхоза и правительства РФ.