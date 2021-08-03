Счетная палата готовит предложения по децентрализации бюджетных отношений

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Счетная палата РФ готовит ряд предложений по децентрализации взаимоотношений регионов с центром, включая межбюджетные отношения. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин в интервью РБК.

"В том числе межбюджетных отношений. И ряд таких предложений готовим", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос, выступает ли он за децентрализацию отношений регионов с центром.

По его словам, в РФ очень высокая дифференциация регионов по налоговому потенциалу. При этом можно пересмотреть полномочия субъектов, передав часть расходов субъектов на федеральный уровень.

"Мы можем пересмотреть полномочия субъектов: при тех же доходах какие-то расходные полномочия передать на федеральный уровень, причем в той сфере, где они более-менее равномерно или сообразно численности населения распределены. Например, известное предложение - передача платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Сегодня платежи за все неработающее население составляют почти 800 млрд рублей в год, только за пенсионеров - почти 300 с чем-то миллиардов рублей. Можно любую модель отработать, которая бы высвободила определенный ресурс субъектов, чтобы они кислорода вдохнули", - сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты отметил, что ресурсы для подобной передачи можно взять из различных источников, включая ФНБ.

"Конечно, потребуется решить вопрос: если мы переносим эти полномочия с субъектов и не замещаем другими полномочиями, кто доплатит за это? Об этом и идет главная дискуссия с Минфином. Я считаю, что ресурсы у страны есть, всегда есть возможность насобирать из разных источников (ФНБ, госзаимствования и т. д.) те 300, 400, 500 млрд рублей, которые бы дали дополнительный кислород регионам", - резюмировал Кудрин.

Повышение налогов

Экономика России не находится в настолько критичной ситуации, чтобы повышать налоги, заявил глава Счетной палаты.

"Я, скорее, сдержанно отношусь к новым налогам, особенно если это несколько позиций, которые сами по себе не такие уж емкие. Все-таки правительство обещало в какой-то момент не трогать налоги в течение шести лет. И мы, пожалуй, находимся не в столь критической ситуации, чтобы нарушать это обещание", - сказал Кудрин.

Он также добавил, что не поддерживает идею повышения НДФЛ для богатых. "Склоняюсь к тому же: уже тронули - можно остановиться", - отметил он.