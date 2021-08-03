Аппарат Титова просит приравнять интеллектуальную собственность к недвижимости при залогах

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Положение ЦБ РФ о формировании банками резервов на возможные потери нужно скорректировать, приравняв залог под интеллектуальную собственность к залогу в виде недвижимости. Такое мнение высказал во вторник ТАСС руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

Банки начали выдавать бизнесу кредиты под залог интеллектуальной собственности с сентября 2020 года. При этом, как показал опрос "Деловой России" среди 103 предпринимателей из 39 регионов, проведенный по запросу ТАСС, 96% опрошенных знают о кредитах под залог интеллектуальной собственности, но только у 3% респондентов попытка получить такое финансирование увенчалась успехом.

"Мы предлагаем внести изменения в положение ЦБ РФ №590-П, которое регламентирует порядок формирования кредитными организациями резервов на возможные потери. Залог нематериальных активов, прошедших оценку независимым аккредитованным оценщиком, предлагается отнести к обеспечению II категории качества, приравняв его к залогу в виде недвижимости", - сказал Свириденко.

Согласно положению регулятора, к обеспечению II категории качества могут отнести залог имущественных прав (требований) на недвижимость при наличии достаточных оснований.

По словам Свириденко, аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова указывал в прошлогоднем докладе президенту РФ на то, что кредитные ресурсы недоступны для "абсолютного числа высокотехнологичных компаний". Ситуация с этого времени почти не изменилась, указал он.

"Сегодня получить кредит на развитие бизнеса под залог чего-либо, кроме физических активов, практически невозможно. С прошлого года практика выдачи кредитов под интеллектуальную собственность действительно расширилась, но их при этом, что очень важно, выдают только при наличии государственной гарантии со стороны Корпорации МСП. В чистом виде интеллектуальную собственность в России еще никто не научился оценивать. Между тем сама идея чрезвычайно перспективна, на интеллектуальной собственности сейчас получается самая высокая добавленная стоимость в мире", - заключил Свириденко.

Стимулы для банков

Президент АО "Автоградбанк", первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал отметил тенденцию, когда банки берут в нагрузку к интеллектуальной собственности твердый залог, чтобы подстраховаться. "Понятно, что интеллектуальная собственность намного менее ликвидна, по крайней мере, в России, если не сказать больше - что почти неликвидна. Это главная сложность, это первое. Второе вытекает из первого - достаточное осторожное или настороженное отношение Центрального банка к этим залогам", - сказал он.

Материальные активы остаются для банков "любимым" залогом, подтверждает доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, руководитель регионального отделения Партии роста в Липецкой области Вадим Ковригин. Выход он видит в развитии рынка интеллектуальной собственности. "Для этого необходимо создавать инфраструктуру. Возможным шагом может стать оформление и поддержка единого маркетплейса прав интеллектуальной собственности", - отметил эксперт.

С учетом пока небольшого спроса банки не заинтересованы развивать кредитование под залог интеллектуальной собственности, убежден член генерального совета "Деловой России" Алексей Мостовщиков. Возможность оформления кредита под залог ИС "скорее используется в качестве PR-составляющей", считает он.

"На мой взгляд, для решения сложившейся ситуации в области кредитования под интеллектуальную собственность необходимы усилия различных сторон: государства в виде стимулирующих программ для банков, бизнеса в части его активности по обращению к банкам и государству. Полагаю, что только при наличии запроса и поддержки со стороны государства банковский сектор пересмотрит свой подход к выдаче кредитов под залог ИС", - говорится в комментарии Мостовщикова, предоставленном пресс-службой "Деловой России".

Вопрос стоимости бренда

Развивая бизнес, нужно своевременно зарегистрировать товарный знак, считает управляющий партнер юридической компании "Энсо" Алексей Головченко. Его организация ежегодно получает деньги в виде роялти за использование товарного знака двумя другими организациями.

"Конечно, эти суммы не составляют крупную долю от нашего дохода, но они доказывают, что даже в небольшом бизнесе за счет товарного знака можно зарабатывать. Не бойтесь регистрировать бренд, даже если планируете сменить вид деятельности. В подтверждение - история всемирно известной шведской компании Nokia, производителя мобильных телефонов. Когда-то эта фирма изготавливала резиновые сапоги, сейчас она занимается развитием 5G-технологий. Стоимость бренда Nokia занимает крупную долю от балансовой стоимости корпорации", - отметил он.

По словам Головченко, стоимость товарного знака включается в балансовую стоимость предприятия, за счет этого увеличивается размер кредита и расширяются возможности развития бизнеса. Когда компания займет собственную нишу в сегменте конкретного рынка, ее товарный знак будет представлять определенную ценность. Тогда нужно обратиться за оценкой актива. Стоимость товарного знака следует внести на баланс организации, отметил Головченко.

"Если ежегодная выручка компании, условно, составляет 1 млрд рублей, занимая 2-3% на российском рынке, то товарный знак уже стоит крупных денег. Под ним можно производить совершенно новую продукцию", - считает он.