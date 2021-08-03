Мишустин утвердил выделение регионам более 2,6 млрд рублей на снижение уровня выбросов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 2,6 млрд рублей регионам на мероприятия по снижению уровня загрязнения окружающей среды в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

Деньги поступят в Забайкальский край, Кемеровскую и Омскую области в течение 2021-2022 годов. "Большая часть средств - 1,1 млрд рублей - будет направлена в Новокузнецк. С их помощью в городе отремонтируют трамвайные пути и троллейбусные сети, а также построят теплотрассы и газопроводы. Это поможет перевести жителей частных домов на централизованное теплоснабжение взамен печному отоплению, которое еще используется в регионе", - пояснили в правительстве.

Более 914 млн рублей получит Чита. Там обновят парк общественного транспорта с помощью покупки троллейбусов, построят троллейбусное депо, а также закроют старые котельные, работающие на угле.

Оставшаяся часть средств - 613,4 млн рублей - будет направлена в Омск. На эти деньги город закупит экологичные модели автобусов, работающие на газомоторном топливе.

Федеральный проект "Чистый воздух" (нацпроект "Экология") направлен на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах РФ, в том числе на уменьшение как минимум на 20% совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров страны: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.