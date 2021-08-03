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Кудрин: целевые субсидии гражданам могли бы стать альтернативой регулированию цен

Глава Счетной палаты России также заявил, что настороженно относится к государственному регулированию цен

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Целевые субсидии гражданам РФ на определенные товары могли бы стать альтернативой мерам правительства по ограничению роста внутренних цен. Такое мнение выразил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью РБК.

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"Я, скорее, за целевые субсидии населению на определенные виды товаров, за скидки для особо нуждающихся, адресную помощь", - сказал он, отвечая на вопрос о мерах правительства относительно административных ограничений в целях сдерживания роста внутренних цен.

Кудрин отметил, что настороженно относится к государственному регулированию цен. "Когда возникает шок или пик негативного явления, это возможно и разумно. Но действие таких мер в течение трех - четырех месяцев уже чревато другими дисбалансами", - отметил он.

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