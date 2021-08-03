В ЕС сократилось производство мороженого на 9%

БРЮССЕЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. ЕС произвел более 2,9 млрд литров мороженого в прошлом году, что на 9% меньше, чем в 2019 году. Соответствующие данные опубликовало во вторник европейское статистическое агентство Евростат.

При этом экспорт мороженого в страны ЕС вырос на 5% по сравнению с 2019 годом. За пределы ЕС было отправлено 232 млн кг продукта на сумму €752 млн. В то же время импорт сократился на 4%, и его общая сумма составила €182 млн за 79 млн кг товара.

Среди стран ЕС Германия была основным производителем мороженого в 2020 году, выпустив 642 млн литров. За ней следуют Франция (516 млн литров) и Италия (509 млн литров). Будучи крупнейшим производителем мороженого в прошлом году, Германия производила самый дешевый продукт по средней цене в €1,3 за литр. Во Франции зафиксирована самая высокая цена - €2,2 за литр мороженого (данные за 2019 год). За ней следует Италия со средней ценой в €2 за литр.

Ведущим экспортером мороженого в 2020 году стала Франция. Республика экспортировала 59 млн килограммов продукта, что составляет 25% экспорта мороженого за пределы ЕС. За Францией последовали Нидерланды (которые экспортировали 38 млн кг мороженого, или 16% от общего экспорта за пределы ЕС), Германия (29 млн кг, или 13%), Италия (20 млн кг, или 9%) и Бельгия (16 млн кг, или 7%).