РНКБ создал и запустил в Крыму свою страховую компанию

ТАСС, 3 августа. РНКБ - системообразующий банк Республики Крым - создал страховую компанию, которая начала работать с августа. Об этом журналистам сообщил председатель правления кредитной организации Михаил Якунин.

"У нас была создана страховая компания "Константа", в этом году с августа мы ее запускаем в работу. Планируем занять порядка 60% рынка страховых услуг в Крыму в перспективе трех - пяти лет. Для нас это большой шаг, будем фокусироваться на банковском страховании в первую очередь (страхование заемщиков, страхование имущества, личное страхование и так далее)", - сказал он.

По словам Якунина, компании в дальнейшем будет оказывать полный спектр страховых услуг, в том числе добровольное медстрахование (ДМС), корпоративное страхование, а также - после анализа целесообразности - может быть запущен сегмент ОСАГО.

"Мы надеемся, что в следующем году мы возьмем не менее 1,5 млрд рублей страховых премий", - отметил он.

РНКБ - банк со 100% государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.