Первый промышленный технопарк в Кузбассе позволит создать 500 рабочих мест

КЕМЕРОВО, 3 августа. /ТАСС/. Власти Кузбасса заключили с бизнесом соглашение о создании первого в регионе промышленного технопарка, который займется развитием машиностроения. Он расположится в Кемерове на площади около 2 га и позволит создать около 500 рабочих мест, сообщается во вторник на официальном сайте правительства региона.

"Создание промышленного технопарка будет способствовать диверсификации экономики региона. Реализация проекта позволит расширить производство машиностроительной продукции, наладить выпуск оборудования, необходимого для наших заводов, а в перспективе - для экспорта на российские и международные рынки. Также мы сможем поддержать представителей малого и среднего бизнеса машиностроительного, приборостроительного, химического профиля, которые станут резидентами технопарка. Планируется, что только за ближайшие пять лет будет создано около 500 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Промышленные технопарки, в отличие от индустриальных парков, нацелены на внедрение инноваций в промышленность и создание новых конкурентоспособных видов продукции. Министр экономического развития РФ Максим Решетников в начале марта на совещании по социально-экономическому развитию Кемеровской области предложил кузбасским властям изучить опыт регионов по созданию промышленных технопарков, которые финансируются по линии Министерства промышленности и торговли РФ, рассмотреть возможность создания такого технопарка в Кузбассе. На выделенной площадке есть вся необходимая коммунальная и производственная инфраструктура, где смогут разместиться резиденты.

Якорным резидентом кузбасского промтехнопарка станет завод по производству промышленных электродвигателей для горной техники и горношахтного оборудования "Торгинвест". Предприятие с 2020 года участвует в нацпроекте "Производительность труда" и за счет применения бережливых технологии успешно наращивает объемы выпуска продукции, которая направляется на экспорт. Также в планах компании создать новые усовершенствованные модели электродвигателей, бизнес-план по развитию производства в рамках технопарка уже разработан. Также, по данным Минпромторга Кузбасса, сформирован пул других предприятий-резидентов, их бизнес-планы в стадии разработки. Участники промышленных кластеров смогут получить господдержку на возмещение части затрат на производство импортозамещающей продукции.

Планируемый объем инвестиций в развитие промышленного технопарка пока не называется, сумма будет уточнена после формирования всех бизнес-планов. Реализация инвестиционных проектов запланирована до 2029 года.