Замполпреда президента в ДФО поручил расширить план мероприятий по улучшению инвестклимата

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Заместитель полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, инвестиционный управляющий в ДФО Денис Андреев поручил расширить план мероприятий по улучшению инвестклимата в округе. Как сообщила во вторник пресс-служба аппарата полпреда, в ближайшее время на Дальнем Востоке должны появиться должностные лица с функциями инвеступолномоченных в каждом регионе.

"Регионы ДФО должны определить должностных лиц, осуществляющих функции инвестиционного уполномоченного по региону. Региональным властям рекомендовано при рассмотрении обращений предпринимателей особое внимание уделять случаям административного давления. Администрациям субъектов поручено провести круглые столы с предпринимателями, определить наиболее острые проблемы бизнеса, подготовить планы мероприятий по их решению. Минвостокразвития России поручено расширить реализуемый в настоящее время с дальневосточными регионами план мероприятий по улучшению инвестклимата в ДФО", - говорится в сообщении по итогам совещания о мерах по улучшению инвестиционного климата и снижению административного давления на Дальнем Востоке, которое провел Андреев.

По его словам, поступающие в аппарат полпреда обращения предпринимателей в дальневосточных регионах показывают, что ряд проблем решается только после совещаний на уровне вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, после которых региональные и муниципальные власти начинают оказывать содействие инвесторам, в том числе подбирать и предоставлять земельные участки для строительства предприятий, осуществлять компенсацию затрат инвесторам в соответствии с принятыми на себя обязательствами. Совместно с инвестиционными уполномоченными и уполномоченными по защите прав предпринимателей в регионах Дальнего Востока были выделены основные проблемы бизнеса, включая взаимодействие с контрольно-надзорными органами, излишнее число форм отчетности, требования по использованию специальной расчетно-кассовой техники в отдаленных территориях, избыточное отраслевое регулирование.

Борьба с административным давлением

"По сравнению с предыдущим годом документов запрашивали меньше, снизилось число проверок, меньше компаний сталкивались с административным давлением", - цитирует пресс-служба директора лаборатории инициатив АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Андрея Дорошенко.

Среди дальневосточных регионов, где зафиксировано наименьшее административное давление, выделена Магаданская область, Чукотка, ЕАО. Отдельным регионам - Камчатскому краю, Бурятии, Хабаровскому краю, Якутии, Сахалинской области - рекомендовано обратить внимание на меры по снижению административного давления. По словам директора департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России Ильи Чернова, меры господдержки на Дальнем Востоке получают почти 2,6 тыс. проектов, одним из инструментов поддержки инвесторов являются комплексные планы реализации проектов, которые утверждаются на уровне правительства РФ, в частности, речь идет о расширении границ ТОР, обеспечении инвесторов земельными участками, создании объектов инфраструктуры, получении разрешительной документации.

На совещании также обсуждалось усиление института инвестиционных уполномоченных, ключевым показателем эффективности которых должна стать динамика количества резидентов преференциальных режимов. Регламент работы инвестиционного уполномоченного по региону должен включать регулярный контроль рассмотрения обращений инвесторов, касающихся административного давления, для своевременного снятия барьеров.