Минстрой оценил объем компенсаций подрядчикам по госзаказу в 100 млрд рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минстрой РФ оценил объем средств, необходимый для выдачи компенсаций подрядчикам из-за удорожания строительных материалов по государственному заказу, в 100 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник журналистам первый замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин.

"Ориентировочные оценки - это порядка 100 млрд рублей. Я думаю, что эти цифры будут уточняться", - сказал он на церемонии открытия конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства.

По словам первого замминистра, механизм выдачи компенсаций планируется дорабатывать. Минстрой РФ планирует провести совещание с крупными заказчиками и подрядными организациями по доработке механизма.

Правительство РФ подготовило механизм компенсации роста цен на строительные материалы для госзаказа, постановление ожидается в конце июля - начале августа, ранее сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В июле сообщалось, что правительство РФ планирует принять меры поддержки строительных подрядчиков в условиях удорожания стройматериалов в начале августа. По данным Росстата, в целом цены на стройматериалы выросли на 4,99% в мае 2021 года по сравнению с апрелем и на 16,44% по сравнению с маем 2020 года. В то же время с начала года рост цен достиг 12,07%.

В новость внесена правка (11:35 мск) - передается с уточнением должности спикера в 1-м и 3-м абзацах, верно - первый замглавы Минстроя РФ.