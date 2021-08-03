Потребительские кредиты, чья ставка меняется после выдачи: кому будут выгодны?

Чтобы заранее предупредить возможные риски для населения, если механизм плавающих ставок распространится в потребительском кредитовании.

Механизм плавающей ставки таит в себе довольно серьезные риски, объяснял ранее ЦБ. Так, резкий рост процента с большой вероятностью ухудшит финансовое положение заемщика. А это, в свою очередь, ухудшит активы банков, в которых у него есть кредиты. Причем не только в том, где заем с плавающей ставкой, но и во всех остальных, даже если там кредиты с фиксированной. Похожую ситуацию — с ухудшением качества портфелей банков — можно было наблюдать в 2014–2015 годах, когда из-за роста курсов доллара или евро валютные ипотечники оказались неспособны выплачивать долги.

Кроме того, широкое распространение плавающей ставки, которая зависит от ключевой ставки, может ограничивать регулятор при принятии решений по последней. Ведь повышение ключевой ставки будет заметно сказываться на положении сначала самих заемщиков, а затем и банков.

Да и в целом кредит с плавающей ставкой более сложный финансовый продукт, чем привычные займы. А потому сохраняется риск мисселинга, когда население будет брать такие займы, не понимая полностью их условий и на основе каких экономических показателей проводятся расчеты.

Опрашиваемые СМИ банки с начала года неоднократно очень осторожно оценивали перспективы появления кредитов для населения с плавающей ставкой, особенно в ипотечной сфере. Многие считают продукт слишком рискованным.

Хотя есть и кредитные организации, которые поддерживают применение плавающих ставок. Например, Сбербанк весной этого года предложил протестировать ипотеку по плавающей ставке с фиксированным платежом (то есть когда при росте ставки меняется срок, а не платеж).

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, кредитование по плавающим ставкам без ограничений должно быть доступно только "квалифицированным" заемщикам. "Люди в отличие от бизнеса не всегда могут оценить свои будущие риски, соглашаясь на кредит по ставке, которая может вырасти. Особенно в ипотеке — самом крупном кредите, который люди берут за свою жизнь, и самом ответственном: не выплатив ипотеку, можно потерять жилье", — пояснила она.

В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) полагают, что займы с плавающей ставкой вряд ли займут больше 5% рынка розничного кредитования.