Потребительские кредиты, чья ставка меняется после выдачи: кому будут выгодны?

Кредиты с плавающей, или еще по-другому переменной, ставкой, то есть те, чей процент вполне законно может поменяться уже после выдачи, — продукт на рынке не новый, но вот физические лица с ним почти не сталкиваются. Тем не менее власти решили предупредить возможные риски для населения, и в Госдуму внесли разработанный в Совете Федерации законопроект, который ограничит плавающие ставки по потребительским кредитам, в том числе и ипотечным.
Пока документ ждет своего часа, разбирались, что это за вид процентных ставок — плавающие?
Что такое плавающая кредитная ставка?
Это процентная ставка, которая не зафиксирована и может меняться в течение срока кредита. Формула, по которой рассчитывается такая ставка, прописывается в договоре заранее. Он же устанавливает условия: как часто банк будет пересматривать процент и от чего это будет зависеть.
Со ставкой могут "плавать":
- либо ежемесячный платеж. То есть, когда вырастает ставка, увеличивается и общая стоимость кредита. И чтобы выплатить его в тот же срок, заемщику приходится увеличивать ежемесячные траты;
- либо срок кредита. То есть если заемщик хочет платить каждый месяц ту же сумму, что и раньше, то ему придется делать это дольше.
Также встречаются и комбинированные варианты.
От чего зависит изменение ставки?
Как объясняют в Сбербанке, часто в "кредитах с плавающей ставкой проценты начисляются по ключевой ставке, к которой добавляется отклонение — спред. Когда ставка ЦБ меняется, меняется и процент, который заемщик платит по кредиту".
Банки могут использовать и другие индикаторы, к которым привязывают проценты по кредиту. Например, это может быть ставка московского межбанковского кредитного рынка MosPrime. Но, по данным ЦБ, ключевая ставка остается самым популярным индикатором для определения итоговых процентов по кредиту.
Пример. Банк выдал заем компании на условиях: процентная ставка пересматривается раз в квартал и рассчитывается по формуле "ключевая ставка ЦБ на начало квартала + 2 п.п.". Соответственно, в 2021 году ставка для такого заемщика менялась бы так: 6,25% — в начале года (4,25% + 2 п.п.), 6,5% — с апреля по июнь (4,5% + 2 п.п.) и 7,5% — с июля по сентябрь (5,5% + 2 п.п.).
И кому банки выдают такие кредиты?
Как правило, корпоративным клиентам — юридическим лицам или ИП.
Например, по данным на апрель 2021 года, более 40% кредитов юрлицам Сбербанк выдал именно по плавающим ставкам.
И хотя закон не запрещает выдавать кредиты с плавающей ставкой физлицам, банки этого почти не делают. По данным ЦБ, доля задолженности по ипотечным займам с плавающей ставкой в портфеле российских кредитных организаций составляет менее 0,1%. В еврозоне, например, на жилищные займы с такой ставкой приходится чуть больше 15%.
Что дает плавающая ставка по сравнению с фиксированной?
При выдаче кредитов банкам среди прочего приходится учитывать:
- кредитный риск — риск, что заемщик окажется в неблагоприятной ситуации и не сможет выплатить долг;
- процентный риск — риск финансовых потерь, которые возникают из-за изменений процентных ставок. Пример. Ситуация в экономике стабильная, ключевая ставка ЦБ низкая, банки выдают кредиты под сравнительно невысокий процент. Но все меняется — ЦБ поднимает ключевую ставку, и для новых клиентов банки тоже повышают ставки. Но вот для тех, кто взял кредит, когда ситуация в экономике была лучше, а ставки ниже, они этого сделать не могут.
Соответственно, плавающая ставка дает возможность банкам оперативно реагировать на изменения в экономической ситуации и разделить часть процентного риска с заемщиком.
С другой стороны, возрастает кредитный риск. Ведь если процентная ставка вырастет, заемщик рискует не справиться с возросшими платежами.
Разве тогда фиксированная ставка для клиентов не выгоднее?
Многое зависит от ситуации в экономике и поведения индикатора, к которому привязана плавающая ставка.
Если ключевая ставка снижается и есть прогноз, что будет снижаться дальше, а процент по кредиту остается прежним, то получается — заемщик переплачивает. При плавающей же ставке, если индикатор снижается, заемщик экономит на процентах. И таким образом получает дополнительные деньги, которые в числе прочего может отложить на будущее возможное повышение ставки.
В периоды экономической стабильности плавающая ставка позволяет взять более дешевый заем. Ведь когда банк выдает заем по фиксированной ставке, то он закладывает в нее ожидания, как ключевая ставка будет меняться в ближайшем будущем. Будет расти? Тогда фиксированная ставка будет выше текущих плавающих. Снижаться? Тогда ниже.
Кроме того, кредит с плавающей ставкой подошел бы тому, кто собирается вернуть долг максимально быстро. Пример (если бы плавающие ставки были распространены в потребительском кредитовании). Заемщик планирует продать одну квартиру и купить другую. Проще всего — сначала продать и на полученные деньги купить недвижимость. Но что если время на покупку ограничено, а продажа имеющегося жилья затягивается? Тогда заемщик мог бы взять ипотеку с плавающей ставкой, которая, скорее всего, была бы ниже фиксированной, продать основную квартиру и сравнительно быстро погасить долг.
Но в случае кризиса, если индикатор, к которому привязана плавающая ставка, растет, такие кредиты начинают дорожать.
И что заемщики могут сделать, если ставка по кредиту увеличивается?
В текущей практике корпоративного кредитования они могут зафиксировать ставку. По сути, заключается отдельный договор, по которому заемщик обязуется платить банку фиксированную ставку, а не плавающую, как раньше. Прибегать к этому механизму выгодно, если ключевая ставка ЦБ растет и ожидается, что будет расти и дальше.
Еще существует механизм процентного коридора. Пока ставка будет в его пределах, заемщик будет платить процент по условиям договора. Если она превысит его, то банк заплатит клиенту разницу между фактической ставкой и верхней границей коридора. Если же опустится ниже, то уже клиент доплатит банку.
Золотой серединой между фиксированной и переменной ставками может стать комбинированная. Работает так: в начале выплат ставка фиксируется на определенный срок — например на пять-семь лет. За это время заемщик может досрочно погасить кредит или закрыть бóльшую его часть. А после наступает период "плавания", когда ставка может меняться.
Что должен изменить законопроект, разработанный в Совете Федерации?
Документ предлагает регламентировать применение переменной ставки в потребительском кредитовании. А именно:
- Ее нельзя будет применять для кредитов, которые выданы на срок до одного года и больше чем на 20 лет.
- ЦБ сможет устанавливать минимальный и максимальный допустимые размеры для кредитов с переменной ставкой, а также ограничивать максимальное число кредитов с переменной ставкой, выдаваемых банками.
- Ставку нельзя будет увеличивать больше чем на треть по сравнению со значением на момент заключения договора. При этом рост не должен будет превышать 4 п.п. Пример. Ставка на начало ипотеки составила 7% (средневзвешенная ставка по России на начало июля 2021 года). Тогда при любых условиях банк сможет ее поднять максимум до 9,1% (7 + 7*30%).
- Банки должны будут сообщать об увеличении ставки минимум за 15 дней. Также они должны будут предоставлять заемщику новый график платежей и информацию по полной стоимости кредита.
- При росте ставки заемщик будет вправе потребовать увеличения срока кредита, а не ежемесячного платежа.
- При этом срок кредита нельзя будет продлевать больше чем на четверть от первоначального. Пример. Заем — 2 млн рублей, ставка на начало ипотеки 8%, срок кредита — 20 лет. Тогда ежемесячный платеж составит приблизительно 16 729 рублей. Таким образом, банк имеет право увеличить срок кредитования не больше чем на пять лет. Ставка действует первые семь лет, а затем банк решает поднять ее до 10%. Тогда при сохранении ежемесячного платежа на том же уровне заемщику придется платить еще примерно 16,6 года, а не 13 лет, как было бы, останься ставка неизменной. То есть общий срок кредита вырос на 3,6 года. Что укладывается в заявленное ограничение.
Но если банки и так не выдают такие займы населению, зачем что-то менять?
Чтобы заранее предупредить возможные риски для населения, если механизм плавающих ставок распространится в потребительском кредитовании.
Механизм плавающей ставки таит в себе довольно серьезные риски, объяснял ранее ЦБ. Так, резкий рост процента с большой вероятностью ухудшит финансовое положение заемщика. А это, в свою очередь, ухудшит активы банков, в которых у него есть кредиты. Причем не только в том, где заем с плавающей ставкой, но и во всех остальных, даже если там кредиты с фиксированной. Похожую ситуацию — с ухудшением качества портфелей банков — можно было наблюдать в 2014–2015 годах, когда из-за роста курсов доллара или евро валютные ипотечники оказались неспособны выплачивать долги.
Кроме того, широкое распространение плавающей ставки, которая зависит от ключевой ставки, может ограничивать регулятор при принятии решений по последней. Ведь повышение ключевой ставки будет заметно сказываться на положении сначала самих заемщиков, а затем и банков.
Да и в целом кредит с плавающей ставкой более сложный финансовый продукт, чем привычные займы. А потому сохраняется риск мисселинга, когда население будет брать такие займы, не понимая полностью их условий и на основе каких экономических показателей проводятся расчеты.
Опрашиваемые СМИ банки с начала года неоднократно очень осторожно оценивали перспективы появления кредитов для населения с плавающей ставкой, особенно в ипотечной сфере. Многие считают продукт слишком рискованным.
Хотя есть и кредитные организации, которые поддерживают применение плавающих ставок. Например, Сбербанк весной этого года предложил протестировать ипотеку по плавающей ставке с фиксированным платежом (то есть когда при росте ставки меняется срок, а не платеж).
По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, кредитование по плавающим ставкам без ограничений должно быть доступно только "квалифицированным" заемщикам. "Люди в отличие от бизнеса не всегда могут оценить свои будущие риски, соглашаясь на кредит по ставке, которая может вырасти. Особенно в ипотеке — самом крупном кредите, который люди берут за свою жизнь, и самом ответственном: не выплатив ипотеку, можно потерять жилье", — пояснила она.
В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) полагают, что займы с плавающей ставкой вряд ли займут больше 5% рынка розничного кредитования.
Когда закон вступит в силу?
Норма может заработать уже с 1 апреля 2022 года. Но пока документ ждет рассмотрения в Госдуме — этим займется уже новый состав после грядущих выборов в сентябре.
Арина Раксина