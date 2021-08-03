Регистрируемая безработица в Кузбассе вернулась к допандемийному уровню

КЕМЕРОВО, 3 августа. /ТАСС/. Уровень регистрируемой безработицы в Кузбассе, который достиг исторического максимума осенью 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом, вернулся к допандемийным значениям и сегодня составляет 1,6% от общей численности рабочей силы в регионе. Число вакансий на рынке труда за год выросло почти в полтора раза. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Министерства труда и занятости населения Кузбасса.

"На сегодняшний день на учете в службе занятости состоит 20,7 тыс. кузбассовцев, что соответствует допандемийным значениям. Уровень регистрируемой безработицы в регионе - 1,6% от численности рабочей силы. Среди субъектов РФ, входящих в состав Сибирского федерального округа, Кузбасс занимает третье место от наименьшего показателя", - говорится в сообщении министерства.

Как пояснили ТАСС в региональном Минтруде, своего исторического максимума в 6,7% регистрируемая безработица в Кузбассе достигла в сентябре 2020 года. Этому способствовала общая экономическая ситуация, сложившаяся в период пандемии, а также банкротство крупных угольных предприятий в Кемеровской области, которые начали массово высвобождать сотрудников. В регионе была разработана программа по восстановлению численности занятого населения.

"С начала 2021 года в Кузбассе трудоустроено порядка 35,1 тыс. граждан, состоявших на учете в службе занятости. Сейчас в региональном банке вакансий 41,8 тыс. рабочих мест и более 13,5 тыс. вакансий в базе данных нашего партнера HeadHunter, которые в режиме реального времени доступны для подбора работников и трудоустройства безработных граждан. Количество вакансий выросло в 1,4 раза по сравнению с показателями прошлого года. И количество предложений на рынке труда постоянно растет", - приводит пресс-служба слова министра труда и занятости населения Кузбасса Алексея Гришина.