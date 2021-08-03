Белоусов призвал сделать Северный морской путь международным транспортным коридором

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. России необходимо обустроить Северный морской путь таким образом, чтобы он стал международным транспортным коридором. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Третий коридор, который играет ключевую роль, это морской коридор - это Северный морской путь. Надо не просто обустроить Северный морской путь, а создать условия, при которых это станет международным транзитным коридором", - сказал Белоусов.

Он добавил, что для этого необходимо создание соответствующей инфраструктуры и систем навигации. "Это такие жесткие требования. Для этого нужно создать и мощный флот, включая ледокольный флот, для этого нужно создать мощную инфраструктуру, подъездные пути, портовую инфраструктуру. Очень важны современные или даже суперсовременные системы связи и навигации", - добавил он.