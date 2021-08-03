Финский премьер возместила часть расходов из госбюджета по льготе на питание

ХЕЛЬСИНКИ, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Санна Марин возместила госказне часть бюджетных расходов по льготе на питание, которая была предоставлена ей в период ее проживания в резиденции главы правительства Кесяранта в Хельсинки. Об этом сообщила во вторник газета Uutissuomalainen.

По данным издания, премьер выплатила более €10,1 тыс. - расходы по льготе за 2020 год. Размер оставшейся суммы составляет €4,2 тыс. - это средства, потраченные в 2021 году. Как ожидается, их глава правительства вернет в бюджет до конца августа.

Ранее газета "Илталехти" сообщила, что для Марин и ее семьи, которые проживают в премьерской резиденции Кесяранта в Хельсинки, за счет средств бюджета закупаются продукты для завтраков примерно на €300 в месяц. В канцелярии кабмина в ответ на это заявили, что средства на такие нужды выделялись и другим премьер-министрам. Позже выяснилось, что идет о более крупной сумме, чем сообщалось изначально: всего с января 2020 года по май 2021 года из бюджета на покупку продуктов для семьи премьера было потрачено свыше €14,3 тыс., то есть порядка €850 в месяц.

Марин в начале июня заявила, что в полном объеме вернет средства, израсходованные из бюджета страны в рамках предоставленной ей льготы на питание. Как сообщила ранее пресс-служба финского правительства, согласно мнению Налоговой администрации Финляндии, льгота на питание премьер- министра подлежит налогообложению. Пресс-служба указала также, что канцелярия премьера выработает новые инструкции по поводу услуг, предоставляемых в премьерской резиденции, и изменит существующую практику.

Марин сообщила, в свою очередь, что откажется от использования льготы.

Полиция Хельсинки после поступивших туда заявлений проводила доследственную проверку по этому делу, в ходе которой планировала дать оценку тому, есть ли основания подозревать должностное или иное преступление. Проверка не касалась действий самой Марин, оценка давалась только работе чиновников правительственной канцелярии. В итоге дело открыто не было.