Клубы стратегических инициатив помогут формировать стратегии развития регионов

ПСКОВ, 3 августа. /ТАСС/. Формат клубов стратегических инициатив, которые создаются в регионах России с 2020 года, поможет заинтересованным сторонам на одной площадке прорабатывать стратегии развития территорий. Такое мнение высказала во вторник глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Эта площадка дает возможность обсуждать социально значимые проекты, проекты конструктивного развития и самое главное - вместе искать решение проблем, вызовов, вопросов, которые стоят перед регионом. Также вместе с широким списком участников прорабатывать стратегии развития регионов, стратегии развития городов", - сказала она на открытии клуба стратегических инициатив в Псковской области.

Чупшева рассчитывает, что клуб в регионе "будет полезным инструментом для руководителей субъекта, для жителей и предпринимателей", которые смогут благодаря этой площадке реализовывать свои проекты.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе АСИ, клубы стратегических инициатив ранее были запущены в 10 регионах: Краснодарском крае, Республике Крым, Бурятии, Ханты-Мансийском автономном округе, Липецкой, Рязанской, Челябинской и Свердловской областях, Камчатском крае и Кемеровской области. Клуб является неформальным местом встречи активистов, предпринимателей и представителей власти для решения задач по развитию региона.