Минэкономразвития до 10 августа проработает вопрос создания инвесткомитетов в регионах

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития до 10 августа проработать вопрос создания инвестицонных комитетов в регионах. Об этом говорится в протоколе совещания у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Подготовить проект положения об инвестиционных комитетах в субъектах Российской Федерации, включая описание по их полномочиям и рекомендации по формированию составов. Срок - до 10 августа 2021 года", - говорится в протоколе по вопросу создания инвестиционных комитетов в субъектах РФ.

Согласно тексту документа, Минэкономразвития поручено до 27 августа проработать с "пилотными" субъектами РФ и представителями "Деловой России" и Торгово-промышленной палаты перечень полномочий инвесткомитетов, механизм их создания и роль деловых объединений в процессе деятельности. Целью создания инвесткомитетов, согласно протоколу, является консультационная деятельность.

"По результатам состоявшегося обсуждения признать, что целью создания инвестиционных комитетов в субъектах Российской Федерации является осуществление исключительно консультационной деятельности, которая должна быть увязана с деятельностью объединений предпринимателей в субъекте Российской Федерации", - отмечается в тексте документа.

Кроме того, до 15 августа Минэкономразвития и Федеральному казначейству поручено проработать вопрос создания реестра инвестиционных проектов. Минэкономразвития также должно подготовить предложения по критериям отказа от включения инвестпроектов в реестр и исключению проектов из реестра.

История вопроса

В апреле 2021 года первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на совещании у президента РФ Владимира Путина, сообщал, что в каждом регионе России планируется создать консультационный механизм коммуникаций инвесторов со структурами власти в регионах - инвестиционные комитеты. Кроме того, планируется запустить операционные центры сопровождения инвестиционных проектов в регионах в режиме "одного окна" - агентства развития, отвечающие за продвижение каждого конкретного проекта в данном субъекте Российской Федерации.

Также в регионах предполагается создать унифицированные и публичные правила работы всех участников инвестиционного процесса, как инвесторов, так и госорганов и ресурсоснабжающих организаций. Свод инвестиционных правил будет включать описание пошаговых алгоритмов для решения типовых задач инвестора, таких как получение необходимых разрешений, подключение к инфраструктуре, получение льгот и финансовой поддержки, наем персонала и другие. Кроме того, планируется внедрить инвестиционную декларацию - стандарт представления регионом своих инвестиционных целей и приоритетов не менее чем на пятилетний период.

В 2021 году планируется внедрить стандарты, состоящие из пяти отмеченных пунктов, в пяти пилотных регионах - Воронежской, Сахалинской, Московской, Нижегородской и Тульской областях, а в 2022 году предполагается внедрить стандарт сопровождения инвестиционных проектов не менее чем в 15 регионах.