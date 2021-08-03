В АТОР сообщили, что пожары в Турции негативно повлияли на продажи турпутевок в страну

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Ситуация с природными пожарами в Турции негативно повлияла на продажи туристических путевок в данном направлении в России. Об этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила в эфире радиостанции "Вести ФМ" во вторник.

"Новости про пожары повлияли на глубину продаж и на ее динамику. Понятно, что многие туристы решили придержать, подождать, посмотреть, что будет с пожарами, и принять решение позже, когда станет понятно, что не пахнет дымом нигде, больше нет тревожных сообщений о возможной эвакуации", - сказала она.

Ломидзе также подчеркнула, что в российских и зарубежных отелях различного уровня достаточно свободных мест. "Места есть. <…> Надо сказать, что гостиницы 4-5 звезды - самые востребованные. Существенно увеличилась доля обеспеченных туристов, бронирование в первую очередь дорогих объектов, это касается и России, и зарубежных направлений. Когда мы говорим об эконом-классе, там места есть точно. Ни до конца августа, ни в сентябре проблем с местами не будет", - заверила она.

Сильная жара и засуха привели к тому, что 28 июля лесной пожар начался недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции. На следующий день огонь вспыхнул и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. Пожарные до сих пор пытаются справиться с бедствием, в настоящее время локализовано 125 из 132 очагов возгорания. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.

По данным министерства сельского и лесного хозяйства Турции на понедельник, в настоящее время пожарные ведут борьбу с 13 очагами лесных пожаров в шести провинциях, включая Анталью, Измир и Муглу. За минувшие шесть дней локализовать удалось 137 очагов в 32 провинциях республики.