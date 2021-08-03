Заказчики из Омской области смогут проводить госзакупки на портале поставщиков

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Заказчики из Омской области теперь также могут проводить государственные закупки малого объема на портале поставщиков, таким образом число представленных на портале регионов выросло до 38. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Мы видим рост интереса к закупкам малого объема через портал поставщиков: только с начала года было заключено сделок на сумму 36,5 млрд рублей. Сегодня на портале зарегистрировано более 230 тыс. поставщиков, причем 40% из них - это представители регионов России. Омская область стала 38 субъектом, представители которого закупают работы, товары и услуги малого объема на нашей площадке. Мы планируем расширять сотрудничество и заключать соглашения о взаимодействии с новыми регионами", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках подписанного между столицей и Омской областью соглашения планируется сотрудничество сразу в нескольких направлениях. Так, стороны будут совместно работать над повышением результативности и эффективности государственных и корпоративных закупок в электронной форме. Кроме того, регионы будут способствовать развитию конкуренции при осуществлении таких закупок и повышению интереса представителей малого и среднего бизнеса к участию в закупках для привлечения потенциальных поставщиков.

Больше всего соглашений о сотрудничестве портала поставщиков и регионов России было заключено в 2019 году: тогда к работе на ресурсе присоединились сразу 19 субъектов. Команда разработки развивает портал в том числе с учетом потребностей региональных пользователей, совершенствуя функционал проведения закупочных процедур в соответствии с региональными нормативно-правовыми актами.

"Сегодня в топ-5 регионов, кроме Москвы, по количеству поставщиков, которые работают на портале, входят Московская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Кемеровская область. Мы рассчитываем, что поставщики из Омской области также будут активно подключаться к нашей системе: на портале уже зарегистрировано около 800 поставщиков из этого региона", - добавил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Портал поставщиков работает с 2013 года. Он позволяет автоматизировать процедуры закупок малого объема. Каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13,5%. Развитие портала курирует департамент информационных технологий города, функциональным заказчиком является департамент Москвы по конкурентной политике.