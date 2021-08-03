К реализации Национальной социальной инициативы подключились 75 регионов РФ

ПСКОВ, 3 августа. /ТАСС/. Семьдесят пять регионов России подключились к реализации механизмов Национальной социальной инициативы (НСИ). Об этом сообщила во вторник журналистам глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе рабочей поездки в Псковскую область.

"В проекте, который связан с повышением удовлетворенности граждан услугами здравоохранения, социального обслуживания, трудоустройства и образования, участвует сегодня 75 субъектов РФ", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

По ее словам, в этих 75 регионах уже сформированы региональные команды по реализации НСИ, куда вошли профильные вице-губернаторы, министры, предприниматели и эксперты.

Главная цель внедрения НСИ - повысить удовлетворенность граждан социальными услугами, создать возможности и условия для улучшения качества жизни человека. Идея НСИ прозвучала на заседании Наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам президент России Владимир Путин поручил реализовать проект на всей территории страны.

Инициатива охватывает четыре сферы - образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. В каждой из этих сфер выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации. Например, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать социальное обслуживание для пожилого родственника, получить пособие для ребенка, найти работу через центр занятости. Полученная в результате мониторинга в регионах информация позволит выделить основные проблемы в этих сферах и сформировать перечень действий для изменения той или иной ситуации.