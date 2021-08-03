Власти Кабардино-Балкарии предоставят фермерам новые площади под торговлю

НАЛЬЧИК, 3 августа. /ТАСС/. Новые торговые площади для фермеров организуют в Кабардино-Балкарии, чтобы сделать продукты питания более доступными. Подобные меры должны способствовать сдерживанию роста цен, заявил во вторник глава региона Казбек Коков во время прямой линии с гражданами республики.

"Хочу сказать, что, во-первых, на федеральном уровне много решений сегодня принято, направленных на ограничение роста цен, есть различные механизмы, начиная от квотирования вывоза продуктов, <...> что касается роста цен на продукты питания, мы все знаем, что к новому урожаю цены на продукты значительно снизятся, особенно на овощи которые производятся в республике. Мы сегодня применяем другие механизмы - это предоставление новых площадок для торговли для фермеров, ярмарочные площади", - рассказал Коков.

Это была первая прямая линия главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с жителями республики. Она продлилась около 2,5 часов. Основная часть вопросов касалась ЖКХ, обеспечения граждан бесплатными лекарствами, благоустройства территорий, трудоустройства, мер соцподдержки, подробно говорили о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Коков пообещал, что данный формат общения с гражданами будет применяться чаще.