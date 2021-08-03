В Ярославской области планируют достроить дома обманутых дольщиков в 2023 году

ТАСС, 3 августа. Проблему обманутых дольщиков в Ярославской области планируют решить к 2023 году. Об этом во время рабочей поездки с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным сообщил во вторник губернатор Дмитрий Миронов.

В ходе встречи с министром глава Ярославской области сообщил, что за 2011-2018 годы в регионе выявили 87 жилых домов, отвечающих признакам проблемных. Правительство области организовало комплексную работу по решению проблем обманутых дольщиков, в том числе, разработало региональные механизмы привлечения инвесторов.

"В результате решены проблемы почти 6 тыс. дольщиков по 73-м проблемным домам. 57 домов ввели с применением региональных механизмов, 16 - с участием "Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства". До конца 2021 года решат проблему еще по пяти проблемным жилым домам. А в течение 2022-2023 годов решат проблемы еще девяти домов", - отметил Дмитрий Миронов.

Как пояснил губернатор, с начала 2021 года в области решили проблему по 10 жилым домам, удовлетворив требования 325 участников долевого строительства. 3 августа в присутствии Ирека Файзуллина инициативной группе одного из проблемных домов передали документ о завершении строительства.

Губернатор также доложил главе Минстроя РФ о ходе жилищного строительства. На сегодняшний день общий ввод за январь-июнь составляет 411 тыс. кв. метров жилья - это 103 % к аналогичному периоду 2020 года. План на 2021 год - 758 тыс. кв. м, что на 12 тыс. кв. м больше, чем годом ранее.