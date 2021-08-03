DPA: Daimler объявил о продлении частичной остановки производства на заводах в ФРГ

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Германский автоконцерн Daimler объявил о продлении как минимум до конца недели частичной остановки производства на двух своих предприятиях в связи с продолжающимися перебоями в поставках по всему миру важных электронных компонентов, в том числе микросхем. Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя компании.

По его данным, речь идет о заводах Mercedes-Benz в Зиндельфингене (федеральная земля Баден-Вюртемберг) и Бремене. При этом уточняется, что для нескольких тысяч сотрудников этих предприятий сохранится сокращенный режим работы. Вместе с тем, как пишет агентство, производство на заводах Mercedes-Benz в Бремене и частично в Зиндельфингене было приостановлено с прошлой недели, однако, согласно первоначальной информации, должно было возобновиться на этой неделе.

Производство на заводах компании в Раштатте (федеральная земля Баден-Вюртемберг) и в городе Кечкемет (Венгрия) будет также временно приостановлено, как и планировалось ранее. В настоящее время на заводе в Бремене работают более 12 тыс. человек, в Раштатте - около 6,5 тыс., на предприятии в Кечкемете трудятся порядка 4,7 тыс. сотрудников, а в Зиндельфингене - около 25 тыс. человек. В последние месяцы персонал этих четырех предприятий был временно переведен на сокращенный рабочий день из-за глобальных проблем с комплектующими.

Мировые проблемы с поставками микросхем вынудили и других автогигантов приостановить производство на несколько недель. Например, германский автоконцерн Volkswagen также переводил тысячи сотрудников на заводе в Эмдене (федеральная земля Нижняя Саксония) на неполный рабочий день. В свою очередь германский автогигант BMW сообщал о сокращении производства и отмене сменного графика работы персонала на заводе в Дингольфинге (федеральная земля Бавария) из-за острого дефицита микросхем.

Ранее президент американской корпорации IBM Джеймс Уайтхерст выразил мнение, что нехватка микросхем будет ощущаться в мире еще два года. Как он сказал вещательной корпорации Би-би-си, пройдет пара лет, прежде чем появится достаточно дополнительных мощностей для производства чипов. Глобальный дефицит микросхем, который имеется в ряде отраслей, связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии на бытовую электронику, прежде всего телевизоры, телефоны и игровые приставки, а также с увеличением спроса на автомобили.