Вылов лосося в 2021 году находится на уровне 2019 года

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Объем вылова лосося в 2021 году с начала путины достиг 318 тыс. тонн, что соответствует аналогичному периоду 2019 года. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"Лососевая путина вышла в активную стадию, за прошедшую неделю прирост добычи в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил около 120 тыс. тонн. Общий вылов к настоящему времени превысил 318 тыс. тонн, что практически на уровне аналогичного нечетного 2019 года и в 2,6 раза больше чем в 2020 году", - отмечается в сообщении. Как напомнили в Росрыболовстве, традиционно выловы сравнивают по четным и нечетным годам в связи с особенностями жизненного цикла горбуши - самой массовой рыбы путины.

Рыбаки Камчатского края выловили более 300 тыс. тонн или 99,2% от уровня 2019 года. С опережением показателей нечетного 2019 года развивается промысел на территории Хабаровского края - 4,85 тыс. тонн (+1,1 тыс. тонн). Немного замедлились темпы путины на Сахалине - 5,7 тыс. тонн (-0,4 тыс. тонн к уровню 2019 года) и в Чукотском автономном округе - 2,7 тыс. тонн или 79% от уровня 2019 года (3,4 тыс. тонн).

В Магаданской области показатели незначительно опережают уровень 2019 года - 6,5 тыс. тонн (+ 0,06 тыс. тонн). Рыбаки Приморского края освоили 107 тонн - в 17 раз больше, чем в 2019 году.

Как сообщалось ранее, вылов тихоокеанских лососей начинался в России с 1 июня 2021 года, прогнозируемый его размер составит около 459 тыс. тонн.