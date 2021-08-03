Банк "Открытие" изучает возможность продажи "Росгосстраха"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Банк "Открытие" начал прием сообщений от потенциальных стратегических инвесторов о намерении купить страховую компанию "Росгосстрах". Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"ПАО Банк "ФК Открытие" в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК "Росгосстрах", - указано в сообщении.

В банке уточнили, что сообщения о заинтересованности в произвольной форме принимает служба по взаимоотношениям с инвесторами до 3 сентября 2021 года.

По результатам рассмотрения указанных сообщений банком будет принято решение о дальнейших шагах по реализации акций ПАО СК "Росгосстрах", о чем будет объявлено дополнительно.

Как сообщалось ранее, Банк России 3 августа объявил о начале подготовки к продаже акций банка "Открытие". Регулятор рассматривает IPO группы в качестве основного варианта продажи, а также изучает возможность продажи 50% плюс одна акция стратегическому инвестору.

При этом в ЦБ допускают, что в зависимости от проявленного интереса стратегических инвесторов также может предусматриваться выделение страхового бизнеса или пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций.