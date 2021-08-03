ЕК перевела трем странам ЕС первые €3 млрд из фонда восстановления после пандемии

БРЮССЕЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) перевела трем государствам Евросоюза первые транши - суммарным объемом в €3 млрд - из фонда восстановления экономики ЕС после пандемии "ЕС нового поколения". Об этом сообщила во вторник Еврокомиссия.

"Еврокомиссия перевела сегодня €770 млн Бельгии, €12,1 млн Люксембургу и €2,2 млрд Португалии", - говорится в заявлении ЕК. Эти средства "позволят странам сообщества реализовать ключевые инвестиционные меры и реформы, прописанные в национальных планах восстановления и укрепления экономики". В общей сложности эти три государства ЕС должны будут получить из фонда восстановления ЕС €22,7 млрд.

Объем фонда ЕС нового поколения составляет порядка €800 млрд. Эти деньги будут предоставляться странам сообщества на основании разработанных государствами Евросоюза и утвержденных Еврокомиссией национальных планов восстановления, не менее 30% которых, по требованию Брюсселя, должны быть посвящены проектам в сфере зеленой экономики.

Эти средства Еврокомиссия привлекает в качестве заемных средств за счет эмиссии ценных бумаг, погашением которых Евросоюз будет заниматься до 2052 года.