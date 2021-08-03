Аргентинская компания намерена изготовить в августе 3 млн вторых доз "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 августа. /ТАСС/. Аргентинская компания Richmond сможет произвести 3 млн доз второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V" до конца месяца. Об этом сообщил во вторник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с компанией.

"Как планируется, Richmond сможет произвести более 3 млн доз второго компонента "Спутник V" в августе", - говорится в совместном заявлении.

РФПИ и Richmond также сообщили, что на этой неделе в Аргентине начнут распределять вакцину, изготовленную на территории южноамериканской республики, включая 150 тыс. доз второго компонента. "Образцы вакцины, изготовленные в Аргентине, успешно прошли контроль качества в Центре им. Гамалеи 3 августа", - отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения аргентинских СМИ о нехватке в стране второго компонента российского препарата, сообщил, что обязательства Москвы перед зарубежными партнерами по обеспечению вакциной "Спутник V" будут выполняться постепенно, поскольку приоритетом российских властей является вакцинация собственного населения. В РФПИ заявили, что они работают "над продолжением бесперебойных поставок" вакцины.