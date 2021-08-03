ОАЭ сняли запрет на прием транзитных рейсов из любого пункта вылета

ТАСС, 3 августа. Власти ОАЭ разрешили с 5 августа принимать транзитных пассажиров из любых стран и расширили список государств, гражданам которых будет разрешен въезд. Об этом сообщило во вторник эмиратское информационное агентство WAM .

Ранее ОАЭ не принимали пассажиров, путешествующих транзитом, если они непосредственно или пролетом посетили в течение двух недель до поездки в эмираты ЮАР, Нигерию, Индию, Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланку, Демократическую Республику Конго, Либерию, Намибию, Сьерра-Леоне, Уганду, Вьетнам или Замбию. С 5 августа им будет разрешено въезжать в эмираты.

Решение приняли Главное управление гражданской авиации и Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ОАЭ. Прибывающим в эмираты транзитникам необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета. Также в аэропортах ОАЭ будет проводиться контроль эпидемиологических требований конечного пункта назначения во избежание возможных нарушений въезда транзитными пассажирами.

Кроме того, с четверга разрешается въезд на территорию ОАЭ резидентов из Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Непала, Нигерии и Уганды. Таким пассажирам необходимо подтвердить получение второй дозы вакцины не менее чем за две недели до вылета. При этом определенные категории пассажиров освобождаются от необходимости вакцинироваться. Ограничения на полеты из Индии в ОАЭ действуют с 24 апреля, а из Шри-Ланки, Пакистана и Непала - с 12 мая.

Иностранцы и граждане России для посещения эмирата Дубай должны предоставить сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на английском или арабском языке, сделанный за 72 часа до вылета (при посещении эмирата Абу-Даби - за 96 часов до вылета) лабораторией, аккредитованной правительством Дубая или правительством страны пребывания. Им нужно будет заполнить при регистрации на рейс бланк о состоянии здоровья, скачать мобильное приложение COVID-19 DXB (в Абу-Даби действует приложение "аль-Хосн"). По прибытии из России также необходимо пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

По последним данным Минздрава ОАЭ, 79,3% населения эмиратов получили одну дозу вакцины, при этом полностью вакцинированы (получили две дозы вакцины) - 70,96%. В эмиратах доступны вакцины китайской корпорации Sinopharm и американской компании Pfizer, разработанной совместно с ее германским партнером BioNTech а также российский препарат "Спутник V". С начала пандемии в стране было зарегистрировано 686 462 случая COVID-19, 1 960 пациентов умерли от последствий заражения.