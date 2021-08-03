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Во Владикавказе завершат долгострой, в которой вложились более 200 дольщиков

Строительство ведется уже восемь лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 августа. /ТАСС/. Дом для более чем 200 обманутых дольщиков достроят во Владикавказе, его начали возводить восемь лет назад. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Северной Осетии.

"Решение о финансировании мероприятий по завершению строительства проблемного объекта ООО "ТулузаИнтерСервис" на улице Тогоева во Владикавказе было принято на заседании наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Дом должны были достроить еще несколько лет тому назад, но застройщик не выполнил свои обязательства перед участниками долевого строительства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ведется оформление документов, после чего определят нового подрядчика и строители приступят к работе.

Строительство многоквартирного дома по улице Тогоева во Владикавказе ведется восемь лет. Всего в доме четыре подъезда и 10 этажей. В суд направили дело главы строительной компании, который не достроил в том числе и этот дом.

По версии следствия, директор строительной фирмы с апреля 2013 по март 2016 года похитил средства 204 дольщиков, ущерб составил более 495 млн рублей.

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