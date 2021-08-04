МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Ассоциация предприятий кондитерской промышленности "Асконд" ожидает, что по итогам 2021 года Россия обгонит Швейцарию по объему экспорта шоколада в 2021 году. Об этом говорится в сообщении компании.

"По итогам I квартала 2021 года российский экспорт шоколада и шоколадных изделий увеличился на 18,6% в натуральном и 11,8% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С учетом текущей динамики эксперты Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" прогнозируют, что по итогам 2021 года российские производители опередят швейцарских по объему экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий", - отмечается в сообщении.

Согласно данным агрегаторов ITC Trade Map и UN Comtrade, на которые ссылается "Асконд", в 2020 году Россия заняла 11-е место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции с объемом экспорта 295,7 тыс. тонн на сумму $729,2 млн. На десятом месте расположилась Швейцария с результатом 109,8 тыс. тонн на сумму $753 млн.

"Многие страны защищают внутренние рынки, создавая сложности для иностранных производителей кондитерских изделий. Поэтому дальнейший рост интереса к российскому шоколаду будет сложно обеспечить и поддержать только силами предприятий отрасли. Чтобы опередить Великобританию, расположившуюся в рейтинге экспортеров шоколадной продукции на девятом месте с результатом 188,2 тыс. тонн на сумму $1,006 млрд, необходимо объединение усилий производителей и адресная господдержка", - прокомментировал исполнительный директор "Асконд" Вячеслав Лашманкин, слова которого приводятся в сообщении.