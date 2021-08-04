АТОР предлагает восстановить международный туризм без ожидания окончания пандемии

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и к туристическим объединениям ряда стран Европы и Азии с предложениями по восстановлению международного туризма, а также разработке общих стандартов для поездок. Об этом в среду сообщила пресс-служба АТОР.

По мнению ассоциации, "промедление с этим вопросом будет только усугублять кризис в мировой туристической отрасли", поэтому необходимо "начать восстановление взаимных поездок", не дожидаясь окончания пандемии. Для этого АТОР предлагает разработать унифицированные правила въезда для невакцинированных и переболевших туристов. Речь идет о "внедрении и взаимном признании стандартов Safe Travel".

"Мы считаем, что люди, имеющие прививку от COVID-19, должны беспрепятственно передвигаться по миру, путешествовать и отдыхать без ограничений, как это было до распространения коронавируса. На них не должны распространяться требования о карантине или другие ограничительные меры, по-прежнему действующие во многих странах для иностранных граждан. Разрешение свободно перемещаться по миру вакцинированным гражданам также может стать одним из важнейших шагов по перезагрузке международного туризма", - говорится в письме АТОР.

АТОР направила аналогичное предложение с просьбой поддержать инициативу в туристические ассоциации Испании, Италии, Великобритании, Китая, Японии, а также других стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.