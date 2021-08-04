Первый построенный на Дальнем Востоке под инвестквоты краболов вышел в море на испытания

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Первое судно-краболов, построенное на Дальнем Востоке в рамках программы инвестиционных квот на добычу краба, вышло в море на заводские испытания, сообщает в среду пресс-служба судостроителя - АО "Восточная верфь".

"Первое дальневосточное краболовное судно "Охотск", построенное на Восточной верфи, совершило два выхода в море для проведения заводских ходовых испытаний. Основные системы краболова уже прошли проверку и показали полную работоспособность. По оценкам строителей судна, осталось совершить несколько контрольных выходов, провести докование - и "Охотск" будет полностью готов к передаче заказчику", - говорится в сообщении.

"Охотск" имеет длину 63,2 м, ширину - 10,6 м. Его водоизмещение составляет 1 586 тонн, объем перевозки живого краба - до 100 тонн.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, "Охотск" стал первым судном, построенным дальневосточными верфями по программе инвестиционных квот на добычу краба, и вообще первым российским краболовом, построенным здесь. Сдать судно "Восточная верфь" планирует на месяц раньше плана. Параллельно готовится к спуску на воду второе судно аналогичного проекта, получившее название "Аян". В августе планируется закончить покраску корпуса и дозагрузить оборудование, произвести спуск "Аяна" на воду. Сдать второй краболов Восточная верфь также намерена в этом году, опередив контрактные сроки сдачи не менее, чем на пять месяцев.

АО "Восточная верфь" - одно из ведущих судостроительных предприятий Приморского края. С января 2020 года является единственным на Дальнем Востоке предприятием оборонно-промышленного комплекса - резидентом Свободного порта Владивосток.

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону, половина квот на вылов краба в России распределяется на аукционах. Квоты позволяют добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями на 15 лет. По условиям аукциона, крабодобывающие предприятия должны построить на российских верфях столько судов, сколько лотов приобрели. Первые крабовые аукционы прошли в октябре 2019 года, на них распределили 35 лотов, что пополнило бюджет РФ на 142,4 млрд рублей.