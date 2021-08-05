В Липецке выделили 217 млн рублей на расселение дома, где ввели локальный режим ЧС

ТАСС, 5 августа. Депутаты Липецкого горсовета в четверг провели внеочередную сессию, на которой внесли изменения в бюджет города из-за выделенных региональной властью средств на расселение жителей аварийного дома №2 по проезду Осеннему в Липецке. Липецку направлено на эти цели 217 млн рублей, сообщила в четверг ТАСС представитель Липецкого горсовета депутатов Татьяна Сухарева.

"Из областного бюджета городу выделено 217 млн рублей на расселение аварийного дома в Липецке на проезде Осеннем дома №2, который признан аварийным", - сказала она.

В ноябре 2019 года в Липецке был веден локальный режим чрезвычайной ситуации в пределах построенного в 1962 году жилого дома №2 в проезде Осеннем, где сильно прогнулись перекрытия. В здании всего три подъезда, 60 квартир, зарегистрированы 124 человека.

Как пояснила ТАСС представитель пресс-службы мэрии Липецка Мария Попова, власти города из-за риска обрушения перекрытий дома ввели в нем режим повышенной готовности, до 8 августа жильцов переселят в маневренный фонд муниципалитета, после чего им купят новые квартиры.