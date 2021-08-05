Индекс кредитного здоровья россиян вырос в II квартале до уровня 2014 года

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Индекс кредитного здоровья российских граждан, отражающий долю "плохих" заемщиков, в II квартале 2021 года вырос на три пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года и на один пункт по сравнению с предыдущим кварталом, составив 99 пунктов. Это сопоставимо с уровнем 2014 года, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и компании Ficо.

Индекс рассчитывается на основе данных о доле "плохих" долгов (просроченных более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев) в общем портфеле российских банков. Показатель находился на максимальных значениях (115 пунктов) в 2012 году, затем непрерывно снижался, пока не достиг минимума (меньше 90) в 2015 году. С начала 2016 года индекс растет, но пока его значения находятся на уровне 2014 года.

"Индекс кредитного здоровья существенно вырос, достигнув уровней первой половины "предкризисного" 2014 года. Очевидно, что данный рост был обусловлен, прежде всего, реструктуризацией банками "проблемных" долгов. Если бы она не была проведена, то данный показатель не смог бы так значительно укрепиться. При этом в 2020-2021 годах банки реализовывают достаточно консервативную политику, выдавая кредиты, в основном, тем гражданам, чьи показатели долговой нагрузки находятся на приемлемом уровне", - приводит пресс-служба слова генерального директора бюро Александра Викулина.

Также доля заемщиков, испытывающих сложности с обслуживанием долга в стране, за II квартал 2021 года сократилась на 0,43 процентного пункта, до 11,68%.

Лидерами в индексе кредитного здоровья на 1 июля 2021 года являются Центральный (104 пункта), Приволжский (101 пункта), Северо-Западный (101 пункта) федеральные округа. Наибольший рост индекса кредитного здоровья отмечен в Дальневосточном, Центральном, Северо-Западном федеральных округах. Северо-Кавказский ФО оказался единственным федеральным округом, где данный показатель за квартал не изменился.