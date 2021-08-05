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Мишустин назначил нового торгпреда России в Швейцарии

Эту должность занял Сергей Аврамов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Аврамова новым торговым представителем России в Швейцарии. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить Аврамова Сергея Владимировича торговым представителем Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации", - говорится в документе.

Другим распоряжением глава кабмина освободил от должности в связи с истечением срока действия служебного контракта предыдущего торгпреда РФ в Швейцарии Татьяну Воложинскую, занимавшую этот пост с 2018 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияШвейцария
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