Мишустин назначил нового торгпреда России в Швейцарии

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Аврамова новым торговым представителем России в Швейцарии. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить Аврамова Сергея Владимировича торговым представителем Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации", - говорится в документе.

Другим распоряжением глава кабмина освободил от должности в связи с истечением срока действия служебного контракта предыдущего торгпреда РФ в Швейцарии Татьяну Воложинскую, занимавшую этот пост с 2018 года.