Под Волгоградом начнут выпускать российско-турецкое оборудование для утилизации отходов

ВОЛГОГРАД, 5 августа. /ТАСС/. Предприятие по производству оборудования для утилизации отходов с инвестициями около 1,2 млрд рублей создадут в 2023 году в Волгоградской области. Соглашение об этом подписала в четверг с инвесторами администрация региона, сообщила пресс-служба комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.

"В Волгоградской области создадут российско-турецкое производство оборудования для утилизации отходов. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве по реализации на территории Волгоградской области инвестпроекта стоимостью 1,2 млрд рублей по созданию производства оборудования для термической утилизации отходов подписано сегодня между администрацией региона, турецкой компанией OZT Foreign Trade ltd и ООО "Структура композит", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проект планируется реализовать на территории индустриального парка "Орловка" в Городищенском районе. На площадке будет создано 115 рабочих мест. Ожидается, что новое производство запустят в 2023 году.

"Оборудование, которое будут выпускать на новом заводе, обеспечит утилизацию различных категорий отходов (бытовые, промышленные, в том числе с высоким содержанием опасных веществ, медицинские, иловые и прочие) с минимальным воздействием на окружающую среду", - отмечается в сообщении.