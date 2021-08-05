Авиарегулятор США заявил о возможных проблемах с пожарной безопасностью на Boeing 737 MAX

ТАСС, 5 августа. Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило о необходимости проверить все самолеты Boeing 737 MAX на предмет проблем с пожарной безопасностью. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на директиву авиарегулятора.

Сообщается, что система кондиционирования, направляющая потоки воздуха из одного отсека в другой, на борту таких самолетов может быть неисправна. С учетом этого авиарегулятор в своем распоряжении запретил операторам перевозить горючие и легковоспламеняющиеся предметы в грузовых отсеках.

По данным агентства, директива предписывает проверку и других моделей Boeing 737. Она затронет 663 самолета, зарегистрированных в США, и порядка 2 204 самолетов по всему миру.