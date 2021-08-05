Рост отчислений в бюджет Кубани от предприятий потребсферы за полгода составил 45%

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. Поступления от предприятий потребительской сферы в консолидированный бюджет Краснодарского края за первое полугодие 2021 года выросли на 45% по сравнению с результатами прошлого года, сообщил в своем Instagram-аккаунте вице-губернатор региона Александр Руппель.

"За последние полтора года мы не просто привыкли жить в новой "ковидной" реальности, мы научились в ней развиваться. После ограничительных мероприятий стабильный рост показывает потребсфера <...> За шесть месяцев от предприятий потребительской сферы в консолидированный бюджет региона поступило 27,5 млрд рублей - это почти на 45% выше результатов прошлого года", - написал Руппель.

Он уточнил, что в целом оборот отраслей за первые полгода составил 1,8 трлн рублей, что на 354,7 млрд рублей больше прошлого года

"Сейчас уже можно смело говорить, что удар пандемии потребсфера выдержала и сегодня показывает отличные результаты", - акцентировал вице-губернатор.